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У Києві сьогодні можуть закрити кілька станцій метро: названо причину

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Київ, Неділя 12 грудня 2021 11:00
У Києві сьогодні можуть закрити кілька станцій метро: названо причину Фото: станцію метро "Олімпійська" можуть закрити сьогодні на вхід (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 12 грудня, в Києві можуть закрити кілька центральних станцій метро. Дані заходи пов'язані з футбольним матчем "Динамо" - "Зоря" на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київського метрополітену.

Повідомляється, що у зв'язку з грою на НСК "Олімпійський" (початок о 17:00) між командами "Динамо" (Київ) і "Зоря" (Луганськ) можливі деякі зміни в роботі київського метрополітену.

"Зауважимо, що можливо обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Обмеження роботи станцій на вхід застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах.

Нагадаємо, минулого тижня в київському метро пасажир потрапив під поїзд.

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