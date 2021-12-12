У Києві сьогодні можуть закрити кілька станцій метро: названо причину

Сьогодні, 12 грудня, в Києві можуть закрити кілька центральних станцій метро. Дані заходи пов'язані з футбольним матчем "Динамо" - "Зоря" на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київського метрополітену .

Повідомляється, що у зв'язку з грою на НСК "Олімпійський" (початок о 17:00) між командами "Динамо" (Київ) і "Зоря" (Луганськ) можливі деякі зміни в роботі київського метрополітену.

"Зауважимо, що можливо обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", - йдеться в повідомленні.

Обмеження роботи станцій на вхід застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах.