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В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро из-за футбола

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Суббота 18 сентября 2021 10:14
В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро из-за футбола Фото: метро в Киеве может ограничить работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня, 18 сентября, в Киеве могут закрыть несколько станций метро. Ограничения возможны вечером из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен".

Игра между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) начнется в 19:30.

Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.

А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций:

  • "Дворец спорта",
  • "Олимпийская",
  • "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - пояснили в пресс-службе метрополитена.

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Киев метро Ограничение движения
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