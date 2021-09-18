В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро из-за футбола
Фото: метро в Киеве может ограничить работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 18 сентября, в Киеве могут закрыть несколько станций метро. Ограничения возможны вечером из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен".
Игра между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) начнется в 19:30.
Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.
А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций:
- "Дворец спорта",
- "Олимпийская",
- "Площадь Льва Толстого".
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - пояснили в пресс-службе метрополитена.