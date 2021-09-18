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У Києві сьогодні можуть закрити кілька станцій метро через футбол

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Субота 18 вересня 2021 10:14
У Києві сьогодні можуть закрити кілька станцій метро через футбол Фото: метро в Києві може обмежити роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні, 18 вересня, у Києві можуть закрити кілька станцій метро. Обмеження можливі ввечері через футбольний матч на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський метрополітен".

Гра між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія) почнеться о 19:30.

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.

А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

  • "Палац спорту",
  • "Олімпійська",
  • "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - пояснили у прес-службі метрополітену.

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Київ метро Обмеження руху
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