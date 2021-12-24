У Києві збій при купівлі квитків у громадський транспорт: що сталось
Фото: у Києві збій при купівлі квитків у громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві стався збій при купівлі квитків у громадський транспорт. Можна скористатися квитками, які придбані раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
Як зазначили у КМДА, фахівці вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збоїв.
Як сплатити за проїзд
У метрополітені можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.
Контролери у наземному транспорті попереджені про збій. Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше.
Що сталось
Як зазначили у прес-службі метрополітену, стався збій у міському дата-центрі.