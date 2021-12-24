ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві збій при купівлі квитків у громадський транспорт: що сталось

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 11:35
У Києві збій при купівлі квитків у громадський транспорт: що сталось Фото: у Києві збій при купівлі квитків у громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві стався збій при купівлі квитків у громадський транспорт. Можна скористатися квитками, які придбані раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Як зазначили у КМДА, фахівці вже докладають максимум зусиль, щоб усунути причини збоїв.

Як сплатити за проїзд

У метрополітені можна скористатися лише квитками, що вже були придбані та оплатити проїзд банківською карткою безпосередньо на турнікеті.

Контролери у наземному транспорті попереджені про збій. Наразі можна скористатися лише квитками, які придбані раніше.

Що сталось

Як зазначили у прес-службі метрополітену, стався збій у міському дата-центрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід