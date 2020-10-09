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У Києві на самоізоляції перебувають понад 500 шкільних класів

Київ, П'ятниця 09 жовтня 2020 12:23
У Києві на самоізоляції перебувають понад 500 шкільних класів
Фото: шкільний клас (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві на самоізоляцію через коронавірус переведені 501 клас 173 школах. Всього в столиці повністю закриті на карантин п'ять шкіл.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, коронавірусом у Києві хворіють 454 школярі і 349 вчителів.

"Збільшилася кількість класів, які вирушили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 501 клас в 173 школах", - сказав Кличко.

Він додав, що також тимчасово закриті 62 групи у 53 дитячих садках. 2 дитсадки повністю закриті на карантин.

Раніше РБК-Україна писало, що в столиці на карантин закрили Київський національний університет імені Шевченка. Карантин триватиме до 23 жовтня.

Нагадаємо, за минулу добу в Києві вперше з початку пандемії зафіксували понад 500 нових випадків коронавірусу - захворіли 567 осіб.

Також повідомлялося, що Київ може опинитися в "помаранчевої" зоні карантину з наступного понеділка. Зараз столиця знаходиться в "жовтій" зоні.

Крім цього зазначалося, що у Києві та ще п'яти областях лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70%.

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