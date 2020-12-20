В Киеве у рынка "Столичный" началась бессрочная акция протеста

В Киеве началась бессрочная акция протеста возле рынка "Столичный".

Об этом сообщает "Апостроф" с места событий.

На обочине Кольцевой дороги бойцы Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" установили большую палатку и развернули плакаты. Акция проходит под лозунгом "Продаешь и покупаешь на "Столичном" - финансируешь войну на Донбассе".

Протестующие утверждают, что по их информации рынок "Столичный" до сих пор принадлежит Юрию Иванющенко. Как известно, сейчас соратник экс-президента Виктора Януковича скрывается от украинских правоохранительных органов в России.

"Акция бессрочная. Мы будем здесь стоять до тех пор, пока правоохранительные органы не возьмутся за дирекцию рынка и сделают невозможным финансирование террористов", - говорит пресс-секретарь ДУК "Правый Сектор" Диана Виноградова.

Пикетчики призывают покупателей не ездить на рынок за закупками. И обещают, что с 1 января 2021 все авто, которые будут находиться на рынке "Столичный", автоматически окажутся в электронной базе "Я поддерживаю оккупантов".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что участники акции протеста движения "SaveФОП" установили новые палатки на Майдане Независимости. Этому предшествовала попытка силовиков демонтировать палатки, которые установили на Майдане еще днем.