В Киеве на Русановке взорвали отделение банка

в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября произошел взрыв в отделении "Ощадбанка" на улице Ентузиастов, что в Днепровском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Стражи.Эспрессо".

Как сообщается, двое неизвестных подорвали отделение "Ощадбанка", после чего скрылись на автомобиле Volkswagen. Взрыв был такой силой, что обломки стеклянной витрины отнесло на несколько десятков метров, а в отделении обвалился потолок.

Предварительно, злоумышленники воспользовались баллоном с газом, которым планировали вывести из строя банкомат. Взорвав банкомат они забрали оттуда кассеты с деньгами, однако пока неизвестно, какую именно сумму похитили.

На месте происшествия работают следователи и взрывотехники, а в Киеве правоохранители объявили план "Сирена".

Напомним, в Харьковской области около трех часов ночи 29 ноября произошел взрыв банкомата в Первомайске на улице Рассветной. Из банкомата были похищены четыре кассеты с деньгами. В полиции рассказали, что для повреждения банкомата злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Из банкомата были похищены 2 млн гривен.

Кроме того, в октябре в Запорожье неизвестные взорвали банкомат, который находился в магазине в жилом доме. Правоохранители открыли уголовное дело.