В Киеве за рулем умер водитель троллейбуса

Инцидент произошел около 8:30 утра.

"Уходя на работу, работник КАРС "Киевская служба спасения" заметил, как на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой, что в Подольском районе Киева, неожиданно остановился троллейбус. Как оказалось, водителю во время движения стало плохо", - говорится в сообщении.

Спасатель вызвал службу "103" и начал реанимационные действия, которые продолжались до приезда бригады скорой помощи.

"Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось", - сообщили в КАРС.