В Киеве ремонтируют площадь перед Оперным театром по программе президента

В рамках программы президента "Большая стройка" в Киеве начался ремонт Театральной площади возле Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко. Работы планируется завершить ко Дню независимости.

Он рассказал, что ремонт Театральной площади осуществляют крупнейшие дорожно-строительные компании Украины в рамках благотворительной помощи.

"Со старта программы президента "Большая стройка" значительное внимание компаний-подрядчиков уделяется проектам социальной ответственности", - отмечает Кубраков.

В прошлом году в столице дорожники уже отремонтировали дорогу на территории НДСБ Охматдет. В 2021 году была приведена в порядок дорога на территории Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

Велике будівництво допомагає Києву підготуватися до святкування 30-річчя Незалежності України На фото – Театральна... Posted by Олександр Кубраков on Sunday, June 13, 2021

Также в прошлом году после летнего наводнения дорожные компании Украины приняли активное участие в восстановлении дорог в пострадавших областях. При этом Укравтодор не ограничивался ремонтом только государственных дорог, являющихся его зоной ответственности, а также помогал восстанавливать коммунальные объекты инфраструктуры.

"Конечно, это капля в море на фоне всех проблем и вызовов, которые есть в каждом городе и городке страны. Но такие инициативы важно поддерживать и популяризировать, потому что "Большая стройка" - это об общем деле, res publica", - заключает министр инфраструктуры.