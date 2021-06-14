У Києві ремонтують площу перед Оперним театром за програмою президента

У рамках програми президента "Велике будівництво" у Києві розпочався ремонт Театральної площі біля Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка. Роботи планується завершити до Дня незалежності.

Про це повідомив повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook .

Він розповів, що ремонт Театральної площі здійснюють найбільші дорожньо-будівельні компанії України у рамках благодійної допомоги.

"Зі старту програми президента "Велике будівництво" значна увага компаній-підрядників приділяється проєктам соціальної відповідальності", - зазначає Кубраков.

Минулого року в столиці дорожники вже відремонтували дорогу на території НДСЛ Охматдит. У 2021 році була відновлена дорога на території Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Велике будівництво допомагає Києву підготуватися до святкування 30-річчя Незалежності України На фото – Театральна... Posted by Олександр Кубраков on Sunday, June 13, 2021

Також торік після літньої повені дорожні компанії України взяли активну участь у відновленні доріг у постраждалих областях. При цьому "Укравтодор" не обмежувався ремонтом тільки державних доріг, які є його зоною відповідальності, а також допомагав відновлювати комунальні об'єкти інфраструктури.

"Звісно, це крапля у морі на фоні усіх проблем і викликів, які є у кожному місті та містечку країни. Та такі ініціативи важливо підтримувати та популяризувати, бо "Велике будівництво" - це про спільну справу, res publica", - робить висновок міністр інфраструктури.