В Киеве из-за ремонта отменят курсирование городских электричек: список рейсов
Фото: в Киеве из-за ремонта отменят курсирование городских электричек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве отменят курсирование ряда городских электропоездов. Поскольку на путях станции "Почайна" будут проводить ремонтные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".
Так, курсирование городских электричек будет отменено с 8 по 10 декабря с 9:00 до 18:00. В частности, будут отменены следующие рейсы:
- №7410 Борщаговка - Дарница;
- №7414 Борщаговка - Дарница;
- №7416 Борщаговка - Дарница;
- №7418 Борщаговка - Дарница;
- №7419/7420 Дарница - Дарница;
- №7421/7422 Дарница - Дарница;
- №7502 Почайная - Дарница;
- №7413 Дарница - Киев-Волынский;
- №7507 Троещина - Почайная.
Кроме того, изменяется маршрут следования электропоездов:
- №7328 Киев-Волынский - Дарница;
- №7409 Дарница - Киев-Волынский.