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В Киеве из-за ремонта отменят курсирование городских электричек: список рейсов

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Вторник 07 декабря 2021 16:59
В Киеве из-за ремонта отменят курсирование городских электричек: список рейсов Фото: в Киеве из-за ремонта отменят курсирование городских электричек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве отменят курсирование ряда городских электропоездов. Поскольку на путях станции "Почайна" будут проводить ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранса".

Так, курсирование городских электричек будет отменено с 8 по 10 декабря с 9:00 до 18:00. В частности, будут отменены следующие рейсы:

  • №7410 Борщаговка - Дарница;
  • №7414 Борщаговка - Дарница;
  • №7416 Борщаговка - Дарница;
  • №7418 Борщаговка - Дарница;
  • №7419/7420 Дарница - Дарница;
  • №7421/7422 Дарница - Дарница;
  • №7502 Почайная - Дарница;
  • №7413 Дарница - Киев-Волынский;
  • №7507 Троещина - Почайная.

Кроме того, изменяется маршрут следования электропоездов:

  • №7328 Киев-Волынский - Дарница;
  • №7409 Дарница - Киев-Волынский.
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