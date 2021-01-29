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В Киеве разрешили въезд грузовиков после пиковых снегопадов

Автор: Роман Тверденко

Киевские власти разрешили въезд крупногабаритного тяжеловесного транспорта. Его въезд в город приостанавливали в связи с плохой погодой.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Въезд грузовиков возобновлен с 21:00 29 января.

Запрет на попадание в Киев крупногабаритного тяжеловесного транспорта был введен в полночь 28 января. Он был связан со снегопадом в столице и направлен на снижение загруженности дорог в пиковые периоды непогоды.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных снегопадов в Украине образовался транспортный коллапс. Наблюдаются переметы протяженностью около 30 километров, а на трассе Киев - Одесса сложная ситуация.

Также известно, что в Киеве на выходных ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности.

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