В Киеве разоблачили врачей на вымогательстве взяток у онкобольных пациентов

В пятницу, 16 августа, столичные правоохранители разоблачили группу медработников Национального института рака (НИР), которые требовали у онкобольных пациентов взятки за назначение бесплатных медицинских препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, в пятницу правоохранители провели обыски у служебных лиц НИР и обнаружили документацию, которая подтверждает причастность врачей к вымогательству взяток от пациентов и предпринимателей. В кабинетов одного из фигурантов дела обнаружили 20 тыс. гривен.

По данным полиции, медработники требовали от онкобольных пациентов денежное вознаграждение в размере от 3 до 70 тысяч гривен за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов, которые были закуплены для НИР за госсредства.

Также врачи требовали взятки у предпринимателей за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке медпрепаратов для нужд института. Суммы так называемых "откатов" за победу в тендере составляли от 15 до 20% от общей стоимости заключенного договора.

"Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 14 августа, правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника. Их задержали во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.