В Киеве разоблачили растрату на реконструкции садиков и ремонте дорог: объявлены подозрения

В Киеве сегодня, 17 августа, прошли следственные действия в коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ", в управлениях Святошинской и Соломенской РГА, а также в помещениях подрядных организаций. Следственные действия завершились объявлением подозрений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец .

Так, подозрение в растрате средств на реконструкции столичных детсадов получил начальник управления образования Святошинской РГА. Прокуратура подозревает, что чиновник, зная, что внесенные подрядчиком данные об объемах проведенных работ являются завышенными, перечислил ему почти 2 млн гривен из столичного бюджета.

Еще одно подозрение получили начальник управления ЖКХ, подрядчик и инженер технадзора. Они стали фигурантами дела о хищении средств, выделенных на ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий. Должностным лицам приписывают почти 1,3 млн гривен убытков.

"В рамках других уголовных производств в ближайшее время также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунальных и коммерческих предприятий, задействованных в схемах хищения средств территориальной общины", - добавила Максимец.