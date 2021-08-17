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В Киеве разоблачили растрату на реконструкции садиков и ремонте дорог: объявлены подозрения

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Киев, Вторник 17 августа 2021 20:29
В Киеве разоблачили растрату на реконструкции садиков и ремонте дорог: объявлены подозрения Фото: прокуратура Киева объявила подозрения столичным чиновникам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня, 17 августа, прошли следственные действия в коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ", в управлениях Святошинской и Соломенской РГА, а также в помещениях подрядных организаций. Следственные действия завершились объявлением подозрений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец.

Так, подозрение в растрате средств на реконструкции столичных детсадов получил начальник управления образования Святошинской РГА. Прокуратура подозревает, что чиновник, зная, что внесенные подрядчиком данные об объемах проведенных работ являются завышенными, перечислил ему почти 2 млн гривен из столичного бюджета.

Еще одно подозрение получили начальник управления ЖКХ, подрядчик и инженер технадзора. Они стали фигурантами дела о хищении средств, выделенных на ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий. Должностным лицам приписывают почти 1,3 млн гривен убытков.

"В рамках других уголовных производств в ближайшее время также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунальных и коммерческих предприятий, задействованных в схемах хищения средств территориальной общины", - добавила Максимец.

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Киев Прокуратура Хищение средств
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