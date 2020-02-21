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В Киеве разоблачили псевдотаксиста, который грабил своих клиентов

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 12:47
В Киеве разоблачили псевдотаксиста, который грабил своих клиентов
Иллюстративное фото (flickr.com Núcleo Editorial)

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве правоохранители разоблачили псевдотаксиста, который на улицах города подыскивал людей в нетрезвом состоянии, предлагал подвезти домой, а затем в салоне автомобиля грабил их и оставлял посреди дороги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины.

Сообщается, что задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

"Во время реализации оперативной информации сотрудники Подольского управления полиции разоблачили мужчину, который обоснованно подозревают в незаконном завладении имуществом граждан. В ночное время на своем автомобиле он ездил по улицам города в поисках прохожих в нетрезвом состоянии и предлагал им услуги такси, а потом грабил их", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, обычно правонарушитель даже не довозил пассажиров до места назначения и высаживал их из машины без денег, мобильных телефонов и личных вещей.

" Мы задержали 36-летнего гражданина другого государства после совершения им преступления, когда он отобрал у мужчины мобильный телефон и высадил на улице Братской. Во время личного обыска и досмотра автомобиля злоумышленника мы обнаружили и изъяли вещи потерпевшего. В дальнейшем по месту проживания фигуранта мы провели санкционированный обыск, во время которого изъяли два десятка мобильных телефонов, кошельки, сумки, банковские карточки, часы и украшения. Поэтому сейчас устанавливаем владельцев этих вещей", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве двое иностранцев избили таксиста и отобрали у него деньги и мобильные телефоны. Полиция нашла брошенный автомобиль таксиста, а впоследствии и нападающих. Их задержали и установили, что 22-летние мужчины ранее не привлекались к уголовной ответственности.

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