У Києві викрили псевдотаксиста, який грабував своїх клієнтів

Ілюстративне фото (flickr.com Núcleo Editorial)

Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі

У Києві правоохоронці викрили псевдотаксиста, який на вулицях міста підшукував людей напідпитку, пропонував підвезти додому, а потім у салоні автівки грабував їх та залишав посеред дороги. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції України.

Повідомляється, що затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

"Під час реалізації оперативної інформації працівники Подільського управління поліції викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюються у незаконному заволодінні майном громадян. У нічний час на своїй автівці він їздив вулицями міста у пошуках перехожих напідпитку та пропонував їм послуги таксі, а потім грабував їх", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, зазвичай правопорушник навіть не довозив пасажирів до місця призначення та висаджував їх із авто без грошей, мобільних телефонів та особистих речей.

" Ми затримали 36-річного громадянина іншої держави після вчинення ним злочину, коли він відібрав у чоловіка мобільний телефон та висадив на вулиці Братській. Під час особистого обшуку та огляду автомобіля зловмисника ми виявили та вилучили речі потерпілого. У подальшому за місцем мешкання фігуранта ми провели санкціонований обшук, під час якого вилучили два десятки мобільних телефонів, гаманці, сумки, банківські картки, годинники та прикраси. Тож наразі встановлюємо власників цих речей", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві двоє іноземців побили таксиста і відібрали у нього гроші та мобільні телефони. Поліція знайшла покинутий автомобіль таксиста, а згодом і нападників. Їх затримали і встановили, що 22-річні чоловіки раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.