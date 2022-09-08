В Киеве разоблачили мошенников, присваивавших автомобили для ВСУ под видом фонда

В состав преступной группы входило три человека. С целью прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали маркировку общественных организаций и продавали автомобили, предназначенные для украинских военных.

Правоохранители установили, что мошенники с целью получения прибыли продавали автотранспорт, который поступал в Украину как гуманитарная помощь от иностранных государств и предназначался для нужд ВСУ. В целях прикрытия своей деятельности фигуранты использовали наклейки общественных организаций.

Полиция продолжает проводить обыски по местам жительства злоумышленников в Киеве, Киевской области и Львове.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины - незаконное использование с целью получения прибыли с гуманитарной помощи в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения.

Им грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали мужчину, который пытался на грузовом поезде выехать из Украины.