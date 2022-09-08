UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве разоблачили мошенников, присваивавших автомобили для ВСУ под видом фонда

Иллюстративное фото: В Киеве разоблачили мошенников, присваивавших автомобили для ВСУ под видом фонда (gp gov ua)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве группа мошенников под видом благотворительного фонда присваивала автомобили для украинских военных. Правоохранители разоблачили группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева в Facebook.

В состав преступной группы входило три человека. С целью прикрытия своей деятельности злоумышленники использовали маркировку общественных организаций и продавали автомобили, предназначенные для украинских военных.

Правоохранители установили, что мошенники с целью получения прибыли продавали автотранспорт, который поступал в Украину как гуманитарная помощь от иностранных государств и предназначался для нужд ВСУ. В целях прикрытия своей деятельности фигуранты использовали наклейки общественных организаций.

Полиция продолжает проводить обыски по местам жительства злоумышленников в Киеве, Киевской области и Львове.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины - незаконное использование с целью получения прибыли с гуманитарной помощи в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения.

Им грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали мужчину, который пытался на грузовом поезде выехать из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украины