В Киеве разоблачили международную группу хакеров: совершали кибератаки в Европе и США

Правоохранители разоблачили в Киеве транснациональную хакерскую группу, которая совершала кибератаки на европейские и американские компании. Спецоперацию по задержанию злоумышленников проводили в сотрудничестве со спецслужбами США и Франции.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Киевской городской прокуратуре.
С сентября 2020 года, как установили специалисты СБУ, хакеры совершили нападения на более 150 компаний из стран Европы и США. Общие убытки, нанесенные компаниям, оценивают в свыше 80 миллионов долларов.
Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение "Egregor", с помощью которого:
За восстановление работы пораженных компьютеров и неразглашение конфиденциальных данных хакеры требовали у компаний значительные суммы денег, в основном в криптовалюте.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли компьютерную технику с вирусом "Egregor", информацией о пораженных компьютерных сетях и другими доказательствами незаконной деятельности.
Участникам хакерской группы и ее организатору сообщили о подозрении по двум статьям. Хакерам инкриминируют вымогательство и несанкционированное вмешательство в работу компьютеров. Прокуратура будет ходатайствовать о взятии под стражу организатора группы.
Фото: обыски у хакеров (ssu.gov.ua)
Напомним, недавно в Украине разоблачили хакеров, которые действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года. Хакеры ограбили банки Европы и США на 2,5 млрд долларов.