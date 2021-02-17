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В Киеве разоблачили международную группу хакеров: совершали кибератаки в Европе и США

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители разоблачили в Киеве транснациональную хакерскую группу, которая совершала кибератаки на европейские и американские компании. Спецоперацию по задержанию злоумышленников проводили в сотрудничестве со спецслужбами США и Франции.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Киевской городской прокуратуре.

С сентября 2020 года, как установили специалисты СБУ, хакеры совершили нападения на более 150 компаний из стран Европы и США. Общие убытки, нанесенные компаниям, оценивают в свыше 80 миллионов долларов.

Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение "Egregor", с помощью которого:

  • осуществляли шифрование компьютерных сетей компаний;
  • похищали персональные данные их клиентов и работников;
  • похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках;
  • блокировали работу веб-ресурсов.

За восстановление работы пораженных компьютеров и неразглашение конфиденциальных данных хакеры требовали у компаний значительные суммы денег, в основном в криптовалюте.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли компьютерную технику с вирусом "Egregor", информацией о пораженных компьютерных сетях и другими доказательствами незаконной деятельности.

Участникам хакерской группы и ее организатору сообщили о подозрении по двум статьям. Хакерам инкриминируют вымогательство и несанкционированное вмешательство в работу компьютеров. Прокуратура будет ходатайствовать о взятии под стражу организатора группы.

Фото: обыски у хакеров (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно в Украине разоблачили хакеров, которые действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года. Хакеры ограбили банки Европы и США на 2,5 млрд долларов.

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