В Киеве разоблачили международную группу хакеров: совершали кибератаки в Европе и США

С сентября 2020 года, как установили специалисты СБУ, хакеры совершили нападения на более 150 компаний из стран Европы и США. Общие убытки, нанесенные компаниям, оценивают в свыше 80 миллионов долларов.

Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение "Egregor", с помощью которого:

осуществляли шифрование компьютерных сетей компаний;

похищали персональные данные их клиентов и работников;

похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках;

блокировали работу веб-ресурсов.

За восстановление работы пораженных компьютеров и неразглашение конфиденциальных данных хакеры требовали у компаний значительные суммы денег, в основном в криптовалюте.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли компьютерную технику с вирусом "Egregor", информацией о пораженных компьютерных сетях и другими доказательствами незаконной деятельности.

Участникам хакерской группы и ее организатору сообщили о подозрении по двум статьям. Хакерам инкриминируют вымогательство и несанкционированное вмешательство в работу компьютеров. Прокуратура будет ходатайствовать о взятии под стражу организатора группы.

Фото: обыски у хакеров (ssu.gov.ua)