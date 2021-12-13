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В Киеве растет число больных гриппом и ОРВИ

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 14:24
В Киеве растет число больных гриппом и ОРВИ Фото: в Киеве растет число больных гриппом и ОРВИ (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В столице за прошедшую неделю зарегистрировано 15 766 заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Рост заболеваемости составил 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской центр профилактики болезней Минздрава.

"Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,3%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 532,2. В столице наблюдается рост заболеваемости на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет детского населения", - говорится в отчете.

При этом уточняется, что заболело детей - 7 164 (рост на 29,3%), взрослых - 8 602 человека (снижение на 5,7%).

В ведомстве также отметили, что в структуре заболеваемости дети составляют 45,4%, а на прошлой неделе - 37,8%. Из них 51,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3688 случаев.

"В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировано 799 человек, из них 115 - дети", - резюмировали в центре профилактики болезней.

Напомним, 13 декабря в Украине зафиксировали более 4 тысяч новых случаев коронавируса и менее 200 смертей за сутки. Выздоровели за вчера 9 966 человек.

За сутки госпитализировали 1456 человек; летальных исходов - 188; выздоровели - 9 966 человек.

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