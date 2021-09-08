В Киеве работники IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram

В Киеве сотрудники IТ-компании организовали продажу специализированного программного обеспечения, которое позволяло удаленно получать информацию с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

"Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через месседжеры социальных сетей ВК, Іnstagram, Facebook и WhatsApp, Viber, Telegram или почтовыми ресурсами", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленники продавали программное обеспечение предприятиям частного сектора якобы для предотвращения утечки служебной информации. Также они планировали его реализацию учреждениям государственного сектора.

"По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации", - сообщили в СБУ.

Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.