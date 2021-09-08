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В Києві працівники IT-компанії продавали програми для взлому WhatsApp, Viber і Telegram

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Київ, Середа 08 вересня 2021 14:31
В Києві працівники IT-компанії продавали програми для взлому WhatsApp, Viber і Telegram Фото: співробітники київської IT-компанії продавали програми для взлому месенджерів та соціальних мереж (ssu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

В Києві співробітники ІТ-компанії організували продаж спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволяло віддалено отримувати інформацію з комп’ютерів і телекомунікаційного обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів. Включаючи дані, які передавалися через меседжери соціальних мереж ВК, Іnstagram, Facebook та WhatsApp, Viber, Telegram чи електронними поштовими ресурсами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисники продавали програмне забезпечення підприємствам приватного сектору начебто для запобігання витоку службової інформаці. Також вони планували його реалізацію установам державного сектору.

"За результатами судових експертиз, програмне забезпечення визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації", - повідомили в СБУ.

Наразі двом правопорушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

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