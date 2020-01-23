В Киеве проживает 10% населения Украины

Согласно данным электронной переписи населения в Киеве проживает 3,7 миллиона человек, что составляет 10% от общего населения Украины. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрия Дубилет во время презентации результатов переписи, передает корреспондент РБК-Украина.

Киев стал самым населенным городом Украины. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.

"В городе Киев живут 3,7 млн человек. Кстати меня это поразило, я думал, что будет меньше", - сообщил Дубилет.

Ранее сообщалось, что численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч людей. По словам Дубилета, эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях.

Согласно данным переписи, 5,7 млн человек - это дети до 14 лет; 3,5 млн - от 15 до 24 лет; 16,4 млн - от 25 до 54 лет; 5,2 млн - от 55 до 64 лет; 6,2 млн - старше 65 лет. Большинство населения составляют женщины - 20,9 млн. Мужчин составляет 17,2 млн.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам Дубилета электронная перепись поможет снизить расходы с запланированных 3,4 млрд гривен до 1,4 млрд гривен.