В Киеве проводят внеплановую проверку в референс-лаборатории

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Начали возникать проблемы в некоторых лабораториях

В Киевской референс-лаборатории проводится внеплановая проверка из-за непригодных ПЦР-тестов. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, начали возникать проблемы в некоторых лабораториях, но они касались настроек самих ПЦР-систем. Министр добавил, что производитель несет полную ответственность за качество ПЦР-тестов.

"После настройки они все работали и у нас не возникает проблем ни в Одессе, ни во Львове, ни в других регионах. Возникла действительно проблематика в Киевской референс-лаборатории. Сейчас Гослекслужба, согласно своих полномочий, проводит внеплановую проверку, передала эти ПЦР-тесты в независимую лабораторию, после отчетов по испытаниям будет уже принято окончательное решение", - сказал министр.

Напомним, в Украине совершили почти 9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус за прошедшие сутки, это больше всего с начала эпидемии.

Отметим, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошедшие сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост числа новых заболеваний. Умерли за сутки еще 20 пациентов. Всего жертвами COVID-19 стали 476 человек.

Автор: Анастасия Рокитна