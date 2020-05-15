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У Києві проводять позапланову перевірку в референс-лабораторії

Новини » Політика     15.05.2020 - 10:27
У Києві проводять позапланову перевірку в референс-лабораторії
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Почали виникати проблеми у деяких лабораторіях

У Київській референс-лабораторії проводиться позапланова перевірка через непридатні ПЛР-тести. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, почали виникати проблеми у деяких лабораторіях, але вони стосувалися налаштувань самих ПЛР-систем. Міністр додав, що виробник несе повну відповідальність за якість ПЛР-тестів.

"Після налаштування вони всі працювали і в нас не виникає проблем ні в Одесі, ні у Львові, ні в інших регіонах. Виникла дійсно проблематика в Київській референс-лабораторії. Зараз Держлікслужба, згідно своїх повноважень, проводить позапланову перевірку, передала ці ПЛР-тести в незалежну лабораторію, після звітів щодо випробувань буде вже прийняте кінцеве рішення", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні зробили майже 9 тис. ПЛР-тестувань на коронавірус за минулу добу, це найбільше з початку епідемії.

Зазначимо, станом на ранок 15 травня в Україні підтверджено 17 330 випадків зараження COVID-19. При цьому за минулу добу заразилися 483 осіб. Це вже третій день поспіль, коли в країні фіксують зростання кількості нових захворювань. Померли за добу ще 20 пацієнтів. Всього жертвами COVID-19 стали 476 осіб.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України проверкаМінстерство охорони здоров'я України
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