В Киеве проверяют сообщение о минировании: полиция ищет взрывчатку в ТРЦ Blockbuster Mall

Во вторник, 28 декабря, в Киеве сообщили о минировании одного из больших ТРЦ. Людей эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный" в Facebook .

Так, в полицию поступило сообщение о том, что был "заминирован" торгово-развлекательный центр Blockbuster Mall. Он расположен оп адресу проспект Степана Бандеры, 36.

На место оперативно прибыли правоохранители и другие профильные службы. Спасатели провели эвакуацию людей. Они вывели всех посетителей и сотрудников ТРЦ из здания на улицу.