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В Киеве проверяют массовое заминирование ТРЦ

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Киев, Пятница 07 января 2022 15:57
В Киеве проверяют массовое заминирование ТРЦ Фото: в Киеве заминировали 10 ТРЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании десяти торгово-развлекательных центров. Сообщение о минировании поступило в колл-центр Службы безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе полиции Киева.

"Поступило сообщение, что заминировано около 10 ТРЦ и железнодорожный вокзал. Вокзал уже проверили, было эвакуировано около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют", - сообщили правоохранители.

В полиции не сказали, какие именно ТРЦ заменялись, но в соцсетях, в частности, сообщали об эвакуации из торгового центра "Район".

Напомним, 5 января в Киеве срочно эвакуировали два ТРЦ.

А в конце декабря неизвестный сообщил о минировании моста Патона.

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