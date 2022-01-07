В Киеве проверяют массовое заминирование ТРЦ
Фото: в Киеве заминировали 10 ТРЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании десяти торгово-развлекательных центров. Сообщение о минировании поступило в колл-центр Службы безопасности Украины.
Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе полиции Киева.
"Поступило сообщение, что заминировано около 10 ТРЦ и железнодорожный вокзал. Вокзал уже проверили, было эвакуировано около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют", - сообщили правоохранители.
В полиции не сказали, какие именно ТРЦ заменялись, но в соцсетях, в частности, сообщали об эвакуации из торгового центра "Район".
Напомним, 5 января в Киеве срочно эвакуировали два ТРЦ.
А в конце декабря неизвестный сообщил о минировании моста Патона.