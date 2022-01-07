У Києві перевіряють масове замінування ТРЦ

У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про мінування десяти торгово-розважальних центрів. Повідомлення про мінування надійшло в колл-центр Служби безпеки України.

"Надійшло повідомлення, що заміновано близько 10 ТРЦ та залізничний вокзал. Вокзал вже перевірили, було евакуйовано близько 650 осіб. А по ТРЦ на даний час інформації поки немає, їх ще перевіряють", - повідомили правоохоронці.

В поліції не сказали, які саме ТРЦ замінували, але в соцмережах, зокрема, повідомляли про евакуацію з торгового центру "Район".