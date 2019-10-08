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В Киеве проверят действия полицейских при обыске у подозреваемого

Новости » Происшествия    08.10.2019 - 12:26
В Киеве проверят действия полицейских при обыске у подозреваемого
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Во время обысков силовики применили наручники и физическую силу

Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко назначил проверку полицейских, которые 4 октября проводили обыски у подозреваемого в сбыте и производстве наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что полицейские проводили обыски на основе решения суда. Следственное действие проходило в рамках расследования уголовного производства по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

"Когда человек подошел к дому и ему сообщили о проведении обыска, он начал сопротивляться, в результате полицейские применили наручники и меры физического воздействия", - говорится в сообщении.

В тот же день была назначена проверка на правомерность действий полицейских. Все материалы касательно обыска будут переданы в Государственное бюро расследований.

Напомним, ранее в Киевской области задержали полицейского, организовавшего преступную группу. Под его руководство группа воров проникала в частные дома, выносила ценности, а затем продавала краденное.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полицейские в Одессе незаконно задержали двух людей и против их воли доставили в опорный пункт полиции, а затем избили.

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