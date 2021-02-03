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В Киеве протесты под Радой и Кабмином. Возможно ограничение движения

Киев, Среда 03 февраля 2021 10:10
В Киеве протесты под Радой и Кабмином. Возможно ограничение движения
Фото: акция протеста (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в среду, 3 февраля, запланированы акции протеста под зданиями Верховной рады и Кабинета министров. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В связи с акциями протеста полиция и Национальная гвардия перешли на усиленный режим.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения запланированных акций работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - сообщили в МВД.

Ограничения движения возможны по отдельным центральным улицам Киева.

"Просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий", - добавили правоохранители.

Напомним, вчера в Киеве во время акции протеста напали на полицейского. В итоге 9 демонстрантов были задержаны.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе из-за протеста предпринимателей перекрывали движение по центральным улицам столицы.

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Новости Украины Общество КиевКиевпротестограничение движения

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