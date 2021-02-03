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У Києві протести під Радою і Кабміном. Можливо обмеження руху

Київ, Середа 03 лютого 2021 10:10
У Києві протести під Радою і Кабміном. Можливо обмеження руху
Фото: акція протесту (mvs.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві в середу, 3 лютого, заплановані акції протесту під будівлями Верховної Ради і Кабінету міністрів. У зв'язку з цим можливе обмеження дорожнього руху в центрі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У зв'язку з акціями протесту поліція і Національна гвардія перейшли на посилений режим.

"Для забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування", - повідомили в МВС.

Обмеження руху можливі по окремих центральними вулицями Києва.

"Просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, вчора в Києві під час акції протесту напали на поліцейського. В результаті 9 демонстрантів були затримані.

Також РБК-Україна писало, що на минулому тижні через протест підприємців перекривали рух центральними вулицями столиці.

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Новини України Суспільство КиївКиївпротестограничение движения

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