ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве прошла вторая репетиция парада ко Дню независимости: фото и видео

Новина українською →
Киев, Пятница 20 августа 2021 19:33
В Киеве прошла вторая репетиция парада ко Дню независимости: фото и видео Фото: вторая репетиция военного парада в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве на Крещатике сегодня, 20 августа, прошла вторая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. За мероприятием наблюдали тысячи жителей и гостей украинской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Предыдущая репетиция военного парада прошла 18 августа. Всего запланировано три тренировки. Следующая пройдет 22 августа. Во время репетиций с 15:30 до 01:15 в Киеве будут перекрывать улицы в центре и менять маршруты общественного транспорта.

Как проходит репетиция

Вторую тренировку парада открыли пешие колонны военных. Они прошли по Крещатику торжественным маршем. Следом за ними прошла боевая и специализированная техника

Фото: вторая репетиция военного парада в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вторая репетиция парада в честь дня Независимости. Смотрим онлайн

Posted by Сегодня on Friday, August 20, 2021

Вслед за пешими "коробками" прошел военный оркестр.

Вторая репетиция парада в честь дня Независимости. Смотрим онлайн

Posted by Сегодня on Friday, August 20, 2021

В заключительной части второй репетиции парада прошли танки, бронемашины и специализированные автомобили.

Фото: вторая репетиция парада ко Дню Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вторая репетиция парада в честь дня Независимости. Смотрим онлайн

Posted by Сегодня on Friday, August 20, 2021

Отметим, в параде ко Дню независимости также принимает участие военная авиация. Киевляне могли наблюдать, как в небе над центральной площадью страны пролетают истребители, бомбардировщики и другие самолеты. Замыкает воздушную часть самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия"

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Парад на День Независимости
NEWS
Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко
Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского