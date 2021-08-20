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У Києві пройшла Друга репетиція параду до Дня незалежності: фото і відео

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 19:33
У Києві пройшла Друга репетиція параду до Дня незалежності: фото і відео Фото: друга репетиція військового параду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві на Хрещатику сьогодні, 20 серпня, пройшла Друга репетиція військового параду до Дня Незалежності України. За заходом спостерігали тисячі жителів і гостей української столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Попередня репетиція військового параду пройшла 18 серпня. Всього заплановано три тренування. Наступна пройде 22 серпня. Під час репетицій з 15:30 до 01:15 у Києві перекриватимуть вулиці в центрі та змінюватимуть маршрути громадського транспорту.

Як проходить репетиція

Друге тренування параду відкрили піші колони військових. Вони пройшли Хрещатиком урочистим маршем. Слідом за ними пройшла бойова і спеціалізована техніка

Фото: друга репетиція військового параду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Друга репетиція параду на честь дня Незалежності. Дивимося онлайн

Posted by Сьогодні on Friday, August 20, 2021

Слідом за пішими "коробками" пройшов військовий оркестр.

Друга репетиція параду на честь дня Незалежності. Дивимося онлайн

Posted by Сьогодні on Friday, August 20, 2021

У кінцевій частині другої репетиції параду пройшли танки, бронемашини і спеціалізовані автомобілі.

Фото: друга репетиція параду до Дня Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)

Друга репетиція параду на честь дня Незалежності. Дивимося онлайн

Posted by Сьогодні on Friday, August 20, 2021

Зазначимо, у параді до Дня Незалежності також бере участь Військова авіація. Кияни могли спостерігати, як у небі над центральною площею країни пролітають винищувачі, бомбардувальники та інші літаки. Замикає повітряну частину найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія"

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Київ Парад на День Незалежності
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