UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве прошел протест под Офисом президента: названы требования

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 19 февраля, представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под Офисом президента Украины, где должно состояться заседание СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Своим требованием активисты назвали нанесение трех ударов по российской агентуре в Украине.

В частости, активисты требуют завершить ликвидацию пророссийских пропагандистских ресурсов в Украине, среди которых они назвали в частности телеканал "НАШ".

Также протестующие требуют расследовать деятельность "российской агентуры, которая проникла во высшие эшелоны власти".

Кроме того, они призывают власть расследовать схемы финансирования деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма в Украине.

Так, по их словам, власть должна взять в управление государства рынок "Столичный", который "не платит налогов, а собирает черную кассу, которая идет на финансирование криминальной группировки Юрия Иванющенко".

Помимо этого участники акции передали на имя президента, главы СБУ и секретаря СНБО письмо с перечнем физических и юридических лиц, которые, по их информации, причастны к финансированию терроризма и в отношении которых требуют применить санкции.

В акции принимали участие представители Правого сектора, ВО "Свобода", Национального корпуса, "Традиция и порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" им. Бандеры и "Невідомий патриот".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что представители бизнеса устроили акцию под Верховной радой, затем пошли под стены Офиса президента. Там они зажгли желто-голубые фаеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияпротестОфис президента
Читайте также
Кулеба объяснил, что влияет на политику Евросоюза в отношении России
Власти Беларуси не будут расследовать смерть первого погибшего на протестах
Прогноз погоды