В Киеве прошел протест под Офисом президента: названы требования

В пятницу, 19 февраля, представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под Офисом президента Украины, где должно состояться заседание СНБО.

Своим требованием активисты назвали нанесение трех ударов по российской агентуре в Украине.

В частости, активисты требуют завершить ликвидацию пророссийских пропагандистских ресурсов в Украине, среди которых они назвали в частности телеканал "НАШ".

Также протестующие требуют расследовать деятельность "российской агентуры, которая проникла во высшие эшелоны власти".

Кроме того, они призывают власть расследовать схемы финансирования деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма в Украине.

Так, по их словам, власть должна взять в управление государства рынок "Столичный", который "не платит налогов, а собирает черную кассу, которая идет на финансирование криминальной группировки Юрия Иванющенко".

Помимо этого участники акции передали на имя президента, главы СБУ и секретаря СНБО письмо с перечнем физических и юридических лиц, которые, по их информации, причастны к финансированию терроризма и в отношении которых требуют применить санкции.

В акции принимали участие представители Правого сектора, ВО "Свобода", Национального корпуса, "Традиция и порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" им. Бандеры и "Невідомий патриот".