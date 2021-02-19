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В Киеве прошел протест под Офисом президента: названы требования

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 18:56
В Киеве прошел протест под Офисом президента: названы требования Фото: протест под Офисом президента (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 19 февраля, представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под Офисом президента Украины, где должно состояться заседание СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Своим требованием активисты назвали нанесение трех ударов по российской агентуре в Украине.

В частости, активисты требуют завершить ликвидацию пророссийских пропагандистских ресурсов в Украине, среди которых они назвали в частности телеканал "НАШ".

Также протестующие требуют расследовать деятельность "российской агентуры, которая проникла во высшие эшелоны власти".

Кроме того, они призывают власть расследовать схемы финансирования деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма в Украине.

В Киеве прошел протест под Офисом президента: названы требованияВ Киеве прошел протест под Офисом президента: названы требования

Так, по их словам, власть должна взять в управление государства рынок "Столичный", который "не платит налогов, а собирает черную кассу, которая идет на финансирование криминальной группировки Юрия Иванющенко".

Помимо этого участники акции передали на имя президента, главы СБУ и секретаря СНБО письмо с перечнем физических и юридических лиц, которые, по их информации, причастны к финансированию терроризма и в отношении которых требуют применить санкции.

В акции принимали участие представители Правого сектора, ВО "Свобода", Национального корпуса, "Традиция и порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" им. Бандеры и "Невідомий патриот".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что представители бизнеса устроили акцию под Верховной радой, затем пошли под стены Офиса президента. Там они зажгли желто-голубые фаеры.

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