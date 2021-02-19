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У Києві пройшов протест під Офісом президента: названо вимоги

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 18:56
У Києві пройшов протест під Офісом президента: названо вимоги Фото: протест під Офісом президента (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 19 лютого, представники патріотичних політичних сил та громадських організацій провели акцію під Офісом президента України, де має відбутися засідання РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Своєю вимогою активісти назвали завдавання удару по російській агентуру в Україні.

Зокрема, активісти вимагають завершити ліквідацію проросійських пропагандистських ресурсів в Україні, серед яких вони назвали зокрема телеканал "НАШ".

Також протестуючі вимагають розслідувати діяльність "російської агентури, яка проникла у вищі ешелони влади".

Крім того, вони закликають владу розслідувати схеми фінансування діяльності колаборантів та спонсорів сепаратизму в Україні.

У Києві пройшов протест під Офісом президента: названо вимогиУ Києві пройшов протест під Офісом президента: названо вимоги

Так, за їх словами, влада повинна взяти в управління держави ринок "Столичний", який "не платить податків, а збирає чорну касу, яка йде на фінансування кримінального угруповання Юрія Іванющенка".

Крім цього учасники акції передали на ім'я президента, голови СБУ та секретаря РНБО лист з переліком фізичних і юридичних осіб, які, за їх інформацією, причетні до фінансування тероризму та щодо яких вимагають застосувати санкції.

В акції брали участь представники Правого сектора, ВО "Свобода", Національного корпусу, "Традиція і порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" ім. Бандери і "Невідомий патріот".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що представники бізнесу влаштували акцію під Верховною радою, потім пішли під стіни Офісу президента. Там вони запалили жовто-блакитні фаєри.

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