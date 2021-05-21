В Киеве прошел митинг против рейдерского захвата Броварского завода пластмасс

В Киеве несколько сотен человек вышло на акцию против рейдерского захвата Броварского завода пластмасс.

На митинг пришли работники завода, члены общественного движения "Предприниматели Броваров" и "Защита прав миноритарных инвесторов", а также представители общественной организации "Стоп коррупция".

"Он сейчас пытается завладеть пластмассовым заводом, он ведет себя крайне непорядочно. Хотим что-то решить. Ведь мы живем в правовом государстве. Но законы и Конституция, к сожалению, совсем не работают", - заявил участник акции Алексей Матвеев.

Пришли на акцию и минотарные инвесторы. Они рассказывают, среди акционеров есть и иностранные вкладчики. В сложившейся ситуации они обвиняют бизнесмена Виктора Полищука.

Участники акции обещают, что будут выходить на митинги, пока их не услышат.