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В Киеве прошел митинг против рейдерского захвата Броварского завода пластмасс

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Киев, Пятница 21 мая 2021 17:09
В Киеве прошел митинг против рейдерского захвата Броварского завода пластмасс Фото: в Киеве прошел митинг против рейдерского захвата Броварского завода пластмассы (фото facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Киеве несколько сотен человек вышло на акцию против рейдерского захвата Броварского завода пластмасс.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На митинг пришли работники завода, члены общественного движения "Предприниматели Броваров" и "Защита прав миноритарных инвесторов", а также представители общественной организации "Стоп коррупция".

"Он сейчас пытается завладеть пластмассовым заводом, он ведет себя крайне непорядочно. Хотим что-то решить. Ведь мы живем в правовом государстве. Но законы и Конституция, к сожалению, совсем не работают", - заявил участник акции Алексей Матвеев.

Пришли на акцию и минотарные инвесторы. Они рассказывают, среди акционеров есть и иностранные вкладчики. В сложившейся ситуации они обвиняют бизнесмена Виктора Полищука.

Участники акции обещают, что будут выходить на митинги, пока их не услышат.

В Киеве прошел митинг против рейдерского захвата Броварского завода пластмасс

В Киеве прошел митинг против рейдерского захвата Броварского завода пластмассВ Киеве прошел митинг против рейдерского захвата Броварского завода пластмасс

Напомним, ранее аграрии призвали власти вмешаться в ситуацию вокруг "Овостар Юнион".

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