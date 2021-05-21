У Київі пройшов мітинг проти рейдерського захоплення Броварського заводу пластмаси

У Києві кілька сотень людей вийшло на акцію проти рейдерського захоплення Броварського заводу пластмас.

На мітинг прийшли працівники заводу, члени громадський руху "Підприємці Броварів" та "Захист прав міноритарних інвесторів", а також представники громадської організації "Стоп корупція".

"Він зараз намагається заволодіти пластмасовим заводом, він поводить себе вкрай непорядно. Хочемо щось вирішити. Адже ми живемо у правовій державі. Але Закони та Конституція, на жаль, зовсім не працюють", - заявив учасник акції Олексій Матвєєв.

Прийшли на акцію і мінотарні інвестори. Вони розповідають, що серед акціонерів є і іноземні вкладники. У ситуації, що склалась, вони звинувачують бізнесмена Віктора Поліщука.

Учасники акції обіцяють, що будуть виходити на мітинги, допоки їх не почують.