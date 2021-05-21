ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Київі пройшов мітинг проти рейдерського захоплення Броварського заводу пластмаси

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 21 травня 2021 17:09
У Київі пройшов мітинг проти рейдерського захоплення Броварського заводу пластмаси Фото: у Київі пройшов мітинг проти рейдерського захоплення Броварського заводу пластмаси (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Києві кілька сотень людей вийшло на акцію проти рейдерського захоплення Броварського заводу пластмас.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На мітинг прийшли працівники заводу, члени громадський руху "Підприємці Броварів" та "Захист прав міноритарних інвесторів", а також представники громадської організації "Стоп корупція".

"Він зараз намагається заволодіти пластмасовим заводом, він поводить себе вкрай непорядно. Хочемо щось вирішити. Адже ми живемо у правовій державі. Але Закони та Конституція, на жаль, зовсім не працюють", - заявив учасник акції Олексій Матвєєв.

Прийшли на акцію і мінотарні інвестори. Вони розповідають, що серед акціонерів є і іноземні вкладники. У ситуації, що склалась, вони звинувачують бізнесмена Віктора Поліщука.

Учасники акції обіцяють, що будуть виходити на мітинги, допоки їх не почують.

У Київі пройшов мітинг проти рейдерського захоплення Броварського заводу пластмаси

У Київі пройшов мітинг проти рейдерського захоплення Броварського заводу пластмасиУ Київі пройшов мітинг проти рейдерського захоплення Броварського заводу пластмаси

Нагадаємо, раніше аграрії закликали владу втрутитись у ситуацію довкола "Овостар Юніон".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство рейдерский захват Мітинг
NEWS
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя