В КИЕВЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ ИННОВАЦИЙ KYIV SMART CITY FORUM 2018

31 октября в КВЦ «Парковый» состоялся форум инноваций, Kyiv Smart City Forum 2018 — одно из главных событий Восточной Европы. Эксперты тематики smart city презентовали передовые технологии, благодаря которым развиваются «умные города» сегодня. Мероприятие объединило всех, кто эффективно использует цифровые инструменты для трансформаций городского пространства.

В этом году Форум стал коммуникационной платформой для более чем 1200 человек. Более 50 ведущих украинских и международных экспертов обсудили последние урбанистические тренды, а также методы внедрения блокчейна, креативной экономики, электронной демократии, энергоэффективности.

В рамках Kyiv Smart City Forum 2018 состоялась ежегодная церемония награждения городов-лидеров по внедрению инновационных решений в инфраструктуру городов. Были отмечены лучшие проекты, общественные и государственные инициативы в 6-ти номинациях. Мэр Киева, Виталий Кличко, прокомментировал: «Мы искренне радуемся технологическим разработкам в других городах и будем учитывать этот опыт для развития столицы. Инновации касаются всех аспектов городской жизни, и задача власти — способствовать реализации полезных идей. Совместными усилиями мы сделаем Украину информационной, технологической и современной».

Награду в номинации «Экологичный и энергоэффективный город» получил Кривой Рог — за разработку модуля «Экомониторинг». Теперь у властей города с развитой промышленностью есть возможность в режиме онлайн отслеживать изменения атмосферного воздуха, связанные с техногенным воздействием и погодными условиями. Сегодня в модуль поступает информация с 4 городских автоматизированных постов и 9 автоматизированных постов предприятий. «Экомониторинг» позволяет контролировать эффективность воздухоохранительных мероприятий, которые реализуются субъектами хозяйствования в рамках «Городской программы решения экологических проблем Кривбасса».

Призером в номинации «Самый комфортный город для жизни» стал Киев. За 3 года в столице заработали около 40 проектов, направленных на повышение безопасности, комфорта и доверия к власти жителей города. Благодаря использованию IT-технологий были созданы такие сервисы для киевлян, как «Открытый бюджет», «Бюджет участия», е-петиции, «Безопасный город», ИАС «Майно», Контактный центр 1551, система информирования и оповещения жителей. Уже в ближайшее время заработает е-билет для оплаты проезда в городском транспорте.

В номинации «Лучшая транспортная модель города» победа досталась Тернополю — за создание автоматизированной системы оплаты проезда и учета пассажиров (АСОП и ОП). В транспортных единицах установили мониторы Tracklam с целью информирования граждан о деталях маршрута и остановках. Все объекты помогают людям с проблемами слуха и зрения ориентироваться в графиках движения общественного транспорта. Мониторы могут транслировать новости, погоду, курс валют и рекламу, и таким образом способствуют обогащению городского бюджета. Встроенные камеры наблюдения помогают следить за общественным порядком.

Эксперты отметили большие достижения Харькова победой в номинации «Самый инновационный город». В 2018 году в Харькове успешно внедрили smart-решения в таких областях, как инфраструктура, электронное управление, административные услуги, экология. Харьков также стал первым городом, где реализуется программа Vodafone Smart City. Уже подписан меморандум о сотрудничестве и проведено много исследований.

За поощрение инновационных идей в молодежной среде Львов стал обладателем титула «Город стартапов». Управление информационных технологий департамента развития Львовского городского совета ежегодно организовывает идеатон. Его цель — популяризация новых электронных сервисов в Украине. В 2017 году победители разработали сайт и мобильное приложение, с помощью которого жители могут отправлять отзыв о заполненности мусорных площадок. Эти данные Львовский городской совет использует для улучшения работы с перевозчиками. В 2018 году победителем идеатона стала команда студентов из НУ «Львовская политехника» по направлению «Интернет вещей» с проектом художественной трансформации городского пространства Any Art.

Специальную премию «Открытый город 2018» получил Дрогобыч — за создание платформы «Smart City». Члены жюри конкурса оценили эффективное сочетание концепции Open Data с технологиями электронного управления (E-gov), электронной демократии (E-dem) и интернета вещей (IoT). Платформа используется жителями города и чиновниками для эффективного управления ресурсами в интересах устойчивого развития общества.

Организатор Форума — инициатива Kyiv Smart City, при поддержке Киевской городской государственной администрации. Партнёры мероприятия: Платинум-партнёр: Visa. Gold-партнёры: Hikvision, Huawei Ukraine, ELKO / Lenovo, Hewlett Packard, Enterprise / ERC / LanTec, EKTA. Телеком партнёр: «Киевстар». Смарт экспо партнёры: 10Guards, 6SYSTEMS, CLAP, Hype Media, FDI, Transmedia, ERC / Cisco / Belintech / Mediatrade, BASIC GROUP, OnCharge, 5PL, «Промсвязь», NEXTBIKE. Партнеры: «Укрпочта», FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Клуб элитного туризма «Седьмое небо», «Борис», ECODRIVE.

Информационные партнёры: «РБК Україна», Politeka, Znaj.ua, «Обозреватель», «Фокус», «Новое Время», «Голос столиці», газета «Бізнес», «UA: Суспільне мовлення», 44.ua, Data.ua, «Інформатор», HeadHunter Україна, Blockchain.ua, Studway, «Наш Формат», Unit City, Delo.ua, Eco Drive, IT Academy, Etcetera.