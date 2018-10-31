У Києві відбувся форум інновацій Kyiv Smart City Forum 2018

31 жовтня у КВЦ «Парковий» відбувся форум інновацій Kyiv Smart City Forum 2018 — одна з головних подій Східної Європи. Експерти тематики smart city презентували технології, завдяки яким сьогодні розвиваються «розумні міста». Подія об’єднала всіх, хто ефективно використовує цифрові інструменти для трансформацій міського простору.

Цього року форум став комунікаційною платформою для більш ніж 1200 людей. Понад 50 провідних українських і міжнародних експертів обговорили новітні урбаністичні тренди, а також методи застосування блокчейну, креативної економіки, електронної демократії, енергоефективності.

У межах Kyiv Smart City Forum 2018 відбулася щорічна церемонія нагородження міст-лідерів із впровадження інноваційних вирішень в інфраструктурі міст. Найкращі проекти, громадські й державні ініціативи було відзначено в шести номінаціях. Мер Києва, Віталій Кличко, прокоментував: «Ми щиро радіємо технологічним напрацюванням в інших містах і будемо враховувати цей досвід для розвитку столиці. Інновації торкаються всіх аспектів міського життя, і завдання влади — сприяти реалізації корисних ідей. Спільними зусиллями ми зробимо Україну інформаційною, технологічною і сучасною».

Нагороду в номінації «Екологічне й енергоефективне місто» отримав Кривий Ріг — за розробку модуля «Екомоніторинг». Тепер у влади міста з розвиненою промисловістю є можливість у режимі онлайн відстежувати зміни атмосферного повітря, пов’язані з техногенним впливом і погодними умовами. Сьогодні в модуль уже надходить інформація з чотирьох міських автоматизованих постів і дев’яти автоматизованих постів підприємств. Завдяки «Екомоніторингу» можна контролювати ефективність повітроохоронних заходів, які реалізують суб’єкти господарювання в межах «Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу».

Призером у номінації «Найкомфортніше місто для життя» став Київ. За три роки в столиці запустили приблизно 40 проектів, спрямованих на підвищення безпеки, комфорту й довіри до влади жителів міста. Завдяки використанню IT-технологій було створено такі сервіси для киян, як «Відкритий бюджет», «Бюджет участі», е-петиції, «Безпечне місто», ІАС «Майно», Контактний центр 1551, система інформування й оповіщення жителів. Уже найближчим часом запрацює е-квиток для оплати проїзду в міському транспорті.

У номінації «Найкраща транспортна модель міста» переміг Тернопіль завдяки створенню автоматизованої системи оплати проїзду й обліку пасажирів (АСОП та ОП). На транспортних одиницях встановили монітори Tracklam для інформування громадян про деталі маршруту й зупинки. Усі об’єкти допомагають людям із проблемами слуху й зору орієнтуватися в графіках руху громадського транспорту. Монітори можуть транслювати новини, погоду, курс валют і рекламу і у такий спосіб сприяють збагаченню міського бюджету. Вбудовані камери спостереження допомагають стежити за громадським порядком.

Експерти відзначили великі досягнення Харкова в номінації «Найкраще інноваційне місто». Упродовж 2018 року в Харкові успішно впровадили smart-вирішення в таких сферах, як інфраструктура, електронне управління, адміністративні послуги, екологія. Харків також став першим містом, де реалізують програму Vodafone Smart City. Уже підписано меморандум про співпрацю й проведено багато досліджень.

Завдяки заохоченню інноваційних ідей серед молоді Львів виборов перемогу в номінації «Місто стартапів». Управління інформаційних технологій департаменту розвитку Львівської міської ради щорічно організовує ідеатон. Його мета — популяризація нових електронних сервісів в Україні. У 2017 році переможці розробили сайт і мобільний застосунок, за допомогою якого жителі можуть надсилати відгук про заповненість сміттєвих майданчиків. Ці дані Львівська міська рада використовує для покращення роботи з перевізниками. У 2018 році на ідеатоні перемогла команда студентів із НУ «Львівська політехніка» з напряму «Інтернет речей». Інноватори презентували проект художньої трансформації міського простору Any Art.

Спеціальну премію «Відкрите місто 2018» отримав Дрогобич за створення платформи Smart City. Члени журі конкурсу оцінили ефективне поєднання концепції Open Data з технологіями електронного урядування (E-gov), електронної демократії (E-dem) та інтернету речей (IoT). Платформу використовують жителі міста й чиновники для ефективного управління ресурсами в інтересах сталого розвитку суспільства.

Організатор форуму — ініціатива Kyiv Smart City за підтримки Київської міської державної адміністрації. Платинум-партнер: Visa. Gold-партнери: Hikvision, Huawei Ukraine, ELKO / Lenovo, Hewlett Packard, Enterprise / ERC / LanTec, EKTA. Телеком партнер: «Київстар». Смарт експо партнери: 10Guards, 6SYSTEMS, CLAP, Hype Media, FDI, Transmedia, ERC / Cisco / Belintech / Mediatrade, BASIC GROUP, OnCharge, 5PL, «Промзв’язок», NEXTBIKE. Партнери: «Укрпошта», FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Клуб елітного туризму «Сєдьмоє нєбо», «Борис», ECODRIVE.

Інформаційні партнери заходу: «РБК Україна», Politeka, Znaj.ua, «Обозреватель», «Фокус», «Новое Время», «Голос столиці», газета «Бізнес», «UA: Суспільне мовлення», 44.ua, Data.ua, «Інформатор», HeadHunter Україна, Blockchain.ua, Studway, «Наш Формат», Unit City, Delo.ua, Eco Drive, IT Academy, Etcetera.