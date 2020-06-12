В Киеве произошли столкновения под судом, где избирают меру пресечения Стерненко

В Киеве произошли столкновения под Шевченковским районным судом, где сегодня избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко. Силовики не пропускают участников акции на судебное заседание.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

Сначала столкновения возникли в здании суда. Правоохранители отказались пропускать на заседание участников акции в поддержку подозреваемого в умышленном убийстве активиста Стерненко.

Фото: столкновения в здании суда (РБК-Украина)

Правоохранители вывели митингующих на улицу и перекрыли вход к зданию суда. Позже возникла еще одна стычка, когда протестующие еще раз попытались пройти на заседание.

Участники акции также зажгли несколько дымовых шашек, но сотрудники пожарной службы их потушили.

Фото: столкновения под зданием суда (РБК-Украина)

Напомним, сегодня в Шевченковском районном суде Киева избирают меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. В 2018 году на Стерненко совершили нападение, в ходе которого один из нападавших скончался от ножевого ранения, а сам активист получил серьезное ранение руки. Сначала в СБУ сообщали об установлении организатора нападения, но его имя так и не назвали.

Вчера Стерненко вручили подозрение в совершении умышленного убийства, а также подозрение в ношении холодного оружия.

Кроме того, сегодня в СБУ в официальном комментарии РБК-Украина заявили, что другого нападавшего на Стерненко объявили в розыск, правоохранители не знают, где он сейчас находится.