В Киеве произошла драка с участием народного депутата

В одном из ресторанов Киева в Печерском районе произошла драка с участием народного депутата Ильи Кивы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сообщается, что Кива обратился с заявлением о получении телесных повреждений.

"По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт произошедшего зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события.

По сообщению ряда СМИ, Кива подрался с ветераном АТО. Инцидент произошел 22 января около 12:00 в ресторане "МОССО". В подписи к видео, которое опубликовал один из Telegram-каналов говорится, что народный депутат встречался с "представителями криминального мира Днепра", и в какой-то момент у него возник конфликт с посетителем.

На опубликованной записи видно, что Кива подходит к мужчине и наносит ему удар головой, в результате чего получает ответный удар в лицо кулаком.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на месте скандальной застройки на улице Никольско-Слободской произошла массовая драка со стрельбой. В результате столкновений пострадали два человека.