В Киеве произошел взрыв на территории психбольницы, есть погибший

В Киеве в Шевченковском районе произошел взрыв на территории психиатрической больницы. В результате происшествия погиб парень.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу полиции Киева .

Полицейские сообщили, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловская роща" произошел взрыв. Оказалось, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения.

"После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти парня", - сообщили в полиции.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.