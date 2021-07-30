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В Киеве произошел взрыв на территории психбольницы, есть погибший

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Киев, Пятница 30 июля 2021 09:23
В Киеве произошел взрыв на территории психбольницы, есть погибший Фото: в Киеве произошел взрыв (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве в Шевченковском районе произошел взрыв на территории психиатрической больницы. В результате происшествия погиб парень.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

Полицейские сообщили, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловская роща" произошел взрыв. Оказалось, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения.

"После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена окончательная причина смерти парня", - сообщили в полиции.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

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