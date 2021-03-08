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В Киеве произошел пожар в бане, погибли три человека

Автор: РБК-Украина

В Киеве в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 01:26 в Святошинском районе в здании недостроенной бане (размером 10х8 м) возник пожар, в результате которого погибли 3 человека.

"В 03:10 пожар ликвидировали. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и отделка на площади 80 квадратных метров. К тушению привлекалось 29 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля в Черновцах произошел пожар в больнице, которая принимает больных коронавирусом. В результате инцидента один пациент погиб, еще один получил сильные ожоги. Позже он тоже умер.

Как заявил начальник местного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский, пожар произошел из-за флакона со спиртом и кипятильника. По его словам, один из пациентов пользовался кипятильников, в результате чего загорелся и взорвался флакон со спиртом, который стоял рядом. Жертва получила 70% поражения кожи.

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