ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве начались марши националистов

Новости » Общество    01.01.2019 - 18:37
В Киеве начались марши националистов
Фото: марш националистов (РБК-Украина)

Марш проводится в честь дня рождения Степана Бандеры

В центре Киева проходят марши украинских националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что на марш, организованный Национальным Корпусом собралось около 200 человек. В то же время на марш, что организовывали Свобода, Правый Сектор и другие национальные организации, вышло более 300 человек.

Марш националистов двигается со стороны парка Шевченка. Участники жгут фаера и выкрикивают национальные лозунги.

Во главе колоны лидеры ВО Свобода, в частности кандидат от националистов на президентских выборах Руслан Кошулинский. Скандируют "Слава Украине!", "Слава воинам АТО!", "Бандера, Шухевич - герои Украины!". Также на марше присутствуют представители Правого сектора, С14, КУН.

Марш сопровождают немногочисленные наряды полиции. Никаких инцидентов с правоохранителями не зафиксировано.

 

Фото: марш Национального Корпуса (РБК-Украина)

 

Фото: марш Свободы, Правого Сектора и других (РБК-Украина)

Напомним, в Киеве 14 октября 2018 проходил Марш националистов. Отметить 76-летие создания Украинской повстанческой армии собрались активисты националистических организаций.

Сегодня в Киеве общественный транспорт будет работать дольше В Киеве сегодня ожидается гололедица
Новости Украины Киевмаршнационалисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь