В Киеве начались марши националистов

Фото: марш националистов (РБК-Украина)

Марш проводится в честь дня рождения Степана Бандеры

В центре Киева проходят марши украинских националистов в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что на марш, организованный Национальным Корпусом собралось около 200 человек. В то же время на марш, что организовывали Свобода, Правый Сектор и другие национальные организации, вышло более 300 человек.

Марш националистов двигается со стороны парка Шевченка. Участники жгут фаера и выкрикивают национальные лозунги.

Во главе колоны лидеры ВО Свобода, в частности кандидат от националистов на президентских выборах Руслан Кошулинский. Скандируют "Слава Украине!", "Слава воинам АТО!", "Бандера, Шухевич - герои Украины!". Также на марше присутствуют представители Правого сектора, С14, КУН.

Марш сопровождают немногочисленные наряды полиции. Никаких инцидентов с правоохранителями не зафиксировано.

Фото: марш Национального Корпуса (РБК-Украина)

Фото: марш Свободы, Правого Сектора и других (РБК-Украина)

Напомним, в Киеве 14 октября 2018 проходил Марш националистов. Отметить 76-летие создания Украинской повстанческой армии собрались активисты националистических организаций.