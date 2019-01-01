У Києві почались марші націоналістів

Марш проводиться на честь дня народження Степана Бандери
У центрі Києва проходять марші українських націоналістів на честь дня народження Степана Бандери. Про це повідомляє РБК-Україна.
Повідомляється, що на марш, який організований Національним Корпусом зібралось близько 200 осіб. У той же час на марш, що організовували Свобода, Правий Сектор та інші національні організації вийшло, понад 300 осіб.
Марш націоналістів рухається з боку парку Шевченка. Учасники палять фаєри і вигукують національні гасла.
На чолі колони лідери ВО Свобода, зокрема кандидат від націоналістів на президентських виборах Руслан Кошулинський. Скандують "Слава Україні!", "Слава воїнам АТО!", "Бандера, Шухевич - герої України!". Також на марші присутні представники Правого сектора, С14, КУН.
Марш супроводжують нечисленні наряди поліції. Ніяких інцидентів з правоохоронцями не зафіксовано.
Фото: марш Національного Корпусу (РБК-Україна)
Фото: марш Свободи, Правого Сектору та інших (РБК-Україна)
Нагадаємо, у Києві 14 жовтня 2018 проходив Марш націоналістів. Відзначити 76-річчя створення Української повстанської армії зібралися активісти націоналістичних організацій.