В Киеве проходит акция казахстанских беженцев

Фото: акция казахстанских беженцев в Киеве (РБК-Украина)

Только за этот год в Казахстане за экстремизм были осуждены 40 человек

На Майдане Независимости в Киеве проходит правозащитная акция казахстанских беженцев в Украине. Об этом сообщает корресподент РБК-Украина.

Активисты вышли почтить память жертв политических репрессий. По их словам, они пытаются донести информацию о количестве людей, которых пытают в Казахстане.

"У нас в Украине нет партнеров. Если люди будут приходить, мы будем рады. Во вторник мы проведем еще одну акцию. Мы хотим донести информацию о том, что людей массово пытают", - рассказала организатор акции Жанна Ахметова, эмигрант и журналист.

По словам Ахметовой, только за этот год в Казахстане, по политическим мотивам, за экстремизм были осуждены 40 человек.

Организатор акции видит российское влияние в преследовании активистов.

"За этот месяц в Алматинской области в зонах зафиксировано 7 смертей. Казахстан постоянно говорит, что там нет пыток, но это неправда. За экстремизм уже 40 человек осуждены по политическим мотивам только за этот год. Связь с политикой России безусловно есть. Методы преследования абсолютно синхронны", - сообщила она.