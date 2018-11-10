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У Києві проходить акція казахстанських біженців

Новини » Суспільство    10.11.2018 - 13:48
Фото: акція казахстанських біженців у Києві (РБК-Україна) 
Фото: акція казахстанських біженців у Києві (РБК-Україна) 

Тільки за цей рік у Казахстані за екстремізм було засуджено 40 осіб

На Майдані Незалежності у Києві проходить правозахисна акція казахстанських біженців в Україні. Про це повідомляє коресподент РБК-Україна.

Активісти вийшли вшанувати пам'ять жертв політичних репресій. За їх словами, вони намагаються донести інформацію про кількість людей, яких катують в Казахстані.

"У нас в Україні немає партнерів. Якщо люди приходитимуть, ми будемо раді. У вівторок ми проведемо ще одну акцію. Ми хочемо донести інформацію про те, що людей масово катують", - розказала організатор акції Жанна Ахметова, емігрант і журналіст.

За словами Ахметової, тільки за цей рік у Казахстані, по політичним мотивам, за екстремізм було засуджено 40 людей.

Організатор акціі вбачає російський вплив у переслідуванні активістів.

"За цей місяць в Алматинській області в зонах зафіксовано 7 смертей. Казахстан постійно говорить, що там немає тортур, але це неправда. За екстремізм уже 40 людей засуджені по політичним мотивам тільки за цей рік. Зв'язок з політикою Росії безумовно є. Методи  переслідування абсолютно синхронні", - повідомила вона.

Фото: акція казахстанських біженців у Києві (РБК-Україна) 
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