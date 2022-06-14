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В Киеве приспустят самый большой флаг Украины: в чем причина

Фото: сегодня самый большой флаг Украины приспустят (kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 14 июня, в Киеве приспустят самый большой государственный флаг Украины. В это время будет проводиться замена полотна на новое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"14 июня полотно главного флага заменят новым, поскольку предыдущее получило повреждения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из-за погодных условий флаг будет поднят лишь завтра, 15 июня.

"По прогнозу синоптиков, сила ветра в течение суток будет достигать 50 км/ч. Поэтому флаг снова развевается над столицей 15 июня", - говорится в сообщении.

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