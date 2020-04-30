В Киеве предупредили о возможных перебоях с предоставлением коммунальных услуг из-за тенденции уменьшения уровня оплаты. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что уровень задолженности за коммунальные услуги в столице достигает почти 6 млрд гривен.

"Сегодня в Киеве уровень задолженности за коммунальные услуги достигает почти 6 млрд гривен. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям по предоставлению коммунальных услуг", - заявил он.

Напомним, Кабинет министров увеличил с двух до трех месяцев срок задолженности за житлово-коммунальные услуги, при котором может быть назначена субсидия.

РБК-Украина писало, что по данным Госстата, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2020 года составила 66,7 млрд грн, что на 0,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (67 млрд грн). Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2020 года составили 19,6 млрд грн, что на 16,2% меньше, чем в январе.