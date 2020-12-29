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В Киеве предупредили о сильном тумане и порывах ветра

Киев, Вторник 29 декабря 2020 12:55
В Киеве предупредили о сильном тумане и порывах ветра
Фото: туман (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. До конца суток, 29 декабря, а также утром 30 декабря ожидаются сильные порывы ветра и туман.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Видимость из-за тумана составит 200-500 метров, объявлен первый (желтый) уровень опасности.

При сильном тумане водителям рекомендуют:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Также жителей столицы призвали придерживаться следующих правил во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +13 тепла, однако ночью в северо-восточных регионах ожидаются заморозки. При этом на большей части страны ожидаются дожди.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах объявили штормовое предупреждение. Туристов призвали воздержаться от походов в горы.

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